Останки более 500 мирных жителей перезахоронили в Новгородской области
В последний путь 333 взрослых и 188 детей проводили в самый скорбный и памятный для нашей страны день.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Новгородской области перезахоронили останки более 500 мирных жителей. Почти половина убитых — дети.
Их расстреляли фашисты в годы Великой Отечественной войны. Общее число жертв установить сейчас очень трудно.
Как выяснил Андрей Захаров, поисковики продолжат работу и в будущем здесь появится мемориальный комплекс.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ обнародовала свидетельства геноцида мирного населения Крыма фашистами в годы ВОВ.
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