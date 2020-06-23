Останки более 500 мирных жителей перезахоронили в Новгородской области

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В последний путь 333 взрослых и 188 детей проводили в самый скорбный и памятный для нашей страны день.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В Новгородской области перезахоронили останки более 500 мирных жителей. Почти половина убитых — дети.

Их расстреляли фашисты в годы Великой Отечественной войны. Общее число жертв установить сейчас очень трудно.

Как выяснил Андрей Захаров, поисковики продолжат работу и в будущем здесь появится мемориальный комплекс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ обнародовала свидетельства геноцида мирного населения Крыма фашистами в годы ВОВ.

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