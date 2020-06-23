«Хотела, чтобы ее прах развеяли над океаном»: погибшая блогер Настя Тропи предчувствовала смерть

Семейная пара Андрей и Анастасия Лебедевы, у которых погибшая блогер-миллионик Настя Тропицель жила на Бали, рассказали пугающие подробности последних дней общения с девушкой. Несмотря на то, что Настя была очень жизнерадостным человеком, у нее проскальзывали мысли о смерти. Друзья блогера признались, что у 18-летней подруги было некое странное предчувствие, преследовавшее ее несколько дней. В частности, она рассказала им, что хотела бы быть кремированной на Бали, а ее прах должен быть развеян над океаном.

«У нас был разговор об этом, она говорила так: „Я бы точно не хотела, чтобы меня ели черви“. Она не хотела вернуться в Россию и быть закопанной. Мы нашли ее блокнот про новую жизнь, про реинкарнацию. Она хотела другого. Хотела кремацию на Бали, чтобы ее прах развеяли над океаном. Хочется, чтобы ее желание сбылось. Но родители хотят увезти ее как груз и похоронить. Настя же всегда жила по принципу — делай, что хочешь сама», — приводит их слова StarHit.

Жизнь девушки оборвалась 22 июня, она попала в страшную аварию на байке и скончалась на месте. По словам ее молодого человека, Настя не превышала скорость, она потеряла управление мотоциклом и разбилась.

Тропицель начала вести блог в 12 лет, несмотря на то, что родители были категорически против этого. В 15 лет девушка заработала первый миллион, стала жить одна, а позже устроила маму к себе на работу.