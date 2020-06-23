Минобороны раскрыло историю персонажа-фронтовика Василия Теркина
История самого популярного в народе персонажа-фронтовика началась за два года до Великой Отечественной войны.
Закрыть
Смотрите также:
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: РИА Новости / Абрам Штеренберг; 5-tv.ru
Министерство обороны опубликовало на своем сайте историю самого знаменитого литературного героя — участника Великой Отечественной войны — Василия Теркина. В разделе — множество интересных деталей.
Например, придумал персонажа вовсе не Александр Твардовский, а поэт Николай Щербаков. Впервые Теркин появился на страницах газеты «На страже Родины» под видом специального корреспондента. Но вместо имени и фамилии автора стихов указывался псевдоним — Снайпер.
Впрочем, Твардовский тоже приложил руку к стихам о находчивом красноармейце, а затем переработал заметки в знаменитую поэму. Поэта даже спрашивали, в какой части служит Теркин — многие считали его реальным бойцом Красной армии. Более того, после войны Твардовского заваливали письмами с просьбой написать вторую часть.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ рассекретила документы о расправе фашистов над 900 красноармейцами в Крыму.
Читайте также
67%
-0.09 77.83
-0.17
Нашли ошибку?