Минобороны раскрыло историю персонажа-фронтовика Василия Теркина

Министерство обороны опубликовало на своем сайте историю самого знаменитого литературного героя — участника Великой Отечественной войны — Василия Теркина. В разделе — множество интересных деталей.

Например, придумал персонажа вовсе не Александр Твардовский, а поэт Николай Щербаков. Впервые Теркин появился на страницах газеты «На страже Родины» под видом специального корреспондента. Но вместо имени и фамилии автора стихов указывался псевдоним — Снайпер.

Впрочем, Твардовский тоже приложил руку к стихам о находчивом красноармейце, а затем переработал заметки в знаменитую поэму. Поэта даже спрашивали, в какой части служит Теркин — многие считали его реальным бойцом Красной армии. Более того, после войны Твардовского заваливали письмами с просьбой написать вторую часть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ рассекретила документы о расправе фашистов над 900 красноармейцами в Крыму.