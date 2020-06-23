Минобороны раскрыло историю персонажа-фронтовика Василия Теркина

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История самого популярного в народе персонажа-фронтовика началась за два года до Великой Отечественной войны.

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Фото, видео: РИА Новости / Абрам Штеренберг; 5-tv.ru

Министерство обороны опубликовало на своем сайте историю самого знаменитого литературного героя — участника Великой Отечественной войны — Василия Теркина. В разделе — множество интересных деталей.

Например, придумал персонажа вовсе не Александр Твардовский, а поэт Николай Щербаков. Впервые Теркин появился на страницах газеты «На страже Родины» под видом специального корреспондента. Но вместо имени и фамилии автора стихов указывался псевдоним — Снайпер.

Впрочем, Твардовский тоже приложил руку к стихам о находчивом красноармейце, а затем переработал заметки в знаменитую поэму. Поэта даже спрашивали, в какой части служит Теркин — многие считали его реальным бойцом Красной армии. Более того, после войны Твардовского заваливали письмами с просьбой написать вторую часть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ рассекретила документы о расправе фашистов над 900 красноармейцами в Крыму.

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