Вклад в мирное небо: как в трескучие зимы омичи создавали самолеты и танки для фронта

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К станкам становились вчерашние школьники, женщины, пенсионеры, производство порой разворачивали прямо под открытым небом.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Трудовой подвиг жителей Омска во время Великой Отечественной решено увековечить в гордом звании. Сибирский мегаполис — претендент на право называться городом трудовой доблести — свой вклад в мирное небо сделали 35 тысяч Як-9 и 80 Ту-2, выпущенных на авиазаводе в Омске.

Громили фашистских захватчиков и танки, сошедшие с конвейера местного завода.

О героях трудового фронта расскажет Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в годы войны в Боровичах Новгородской области ковали Победу.

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