Вклад в мирное небо: как в трескучие зимы омичи создавали самолеты и танки для фронта
К станкам становились вчерашние школьники, женщины, пенсионеры, производство порой разворачивали прямо под открытым небом.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Трудовой подвиг жителей Омска во время Великой Отечественной решено увековечить в гордом звании. Сибирский мегаполис — претендент на право называться городом трудовой доблести — свой вклад в мирное небо сделали 35 тысяч Як-9 и 80 Ту-2, выпущенных на авиазаводе в Омске.
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