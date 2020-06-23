Вклад в мирное небо: как в трескучие зимы омичи создавали самолеты и танки для фронта

Трудовой подвиг жителей Омска во время Великой Отечественной решено увековечить в гордом звании. Сибирский мегаполис — претендент на право называться городом трудовой доблести — свой вклад в мирное небо сделали 35 тысяч Як-9 и 80 Ту-2, выпущенных на авиазаводе в Омске.

Громили фашистских захватчиков и танки, сошедшие с конвейера местного завода.

О героях трудового фронта расскажет Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в годы войны в Боровичах Новгородской области ковали Победу.