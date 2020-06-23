«Ради этого стоит жить!» — Джей Ло провела выходной в купальнике

|
Валентин Черников
18

Во время уик-энда звезда прокатилась на яхте и продемонстрировала роскошную фигуру.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @jlo

Первый свободный уик-энд этого лета Дженнифер Лопез провела на яхте. Фотографиями из путешествия певица и актриса поделилась с поклонниками в Instagram. Долгожданный выходной для звезды выдался жарким, и она сделала его еще жарче. Джей Ло попозировала в белом обтягивающем купальнике от Guess.

Известно, что Лопез проводит часы в спортзале. Результат ее фанатичных занятий виден невооруженным глазом даже через сплошной купальник без декольте. Вещь безупречно сидела на ее фигуре и подчеркивала роскошный бюст.

Instagram @jlo

Помимо купальника Лопез надела большие серьги-конго. А ее распущенные волосы на ветру закрывали часть лица, придавая 50-летней звезде загадочности и сексуальности.

«Вы моя королева!»

«Черт, ты великолепна!»

«Ах, какие волосы! Ради этого стоит жить!» — прокомментировали фото подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что сеть возмутила фраза Джей Ло о бесполезности мужчин до 33 лет.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
69.48
-0.09 77.83
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:33
«Ради этого стоит жить!» — Джей Ло провела выходной в купальнике
11:22
Число выздоровевших от СОVID в РФ за сутки почти в два раза больше количества инфицированных
11:13
Жителя Ленобласти подозревают в том, что он посадил на цепь 10-летнего сына
11:02
Военный эксперт объяснил, почему Украина никогда не победит Россию
10:53
«Ему грозит уголовная ответственность»: Болтона сравнили со Сноуденом
10:42
Исполнение желаний или козни за спиной. К чему снится вода?

Сейчас читают

«Как он в ЗАГС не опоздал?!» — продюсер о скверном характере Харламова, его романе с Серябкиной, и о бумеранге для Асмус
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
«Онемеченные судьбы»: что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок