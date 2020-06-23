«Ради этого стоит жить!» — Джей Ло провела выходной в купальнике
Во время уик-энда звезда прокатилась на яхте и продемонстрировала роскошную фигуру.
Закрыть
Смотрите также:
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @jlo
Первый свободный уик-энд этого лета Дженнифер Лопез провела на яхте. Фотографиями из путешествия певица и актриса поделилась с поклонниками в Instagram. Долгожданный выходной для звезды выдался жарким, и она сделала его еще жарче. Джей Ло попозировала в белом обтягивающем купальнике от Guess.
Известно, что Лопез проводит часы в спортзале. Результат ее фанатичных занятий виден невооруженным глазом даже через сплошной купальник без декольте. Вещь безупречно сидела на ее фигуре и подчеркивала роскошный бюст.
Помимо купальника Лопез надела большие серьги-конго. А ее распущенные волосы на ветру закрывали часть лица, придавая 50-летней звезде загадочности и сексуальности.
«Вы моя королева!»
«Черт, ты великолепна!»
«Ах, какие волосы! Ради этого стоит жить!» — прокомментировали фото подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что сеть возмутила фраза Джей Ло о бесполезности мужчин до 33 лет.
Читайте также
43%
-0.09 77.83
-0.17
Нашли ошибку?