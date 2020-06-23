Первый свободный уик-энд этого лета Дженнифер Лопез провела на яхте. Фотографиями из путешествия певица и актриса поделилась с поклонниками в Instagram. Долгожданный выходной для звезды выдался жарким, и она сделала его еще жарче. Джей Ло попозировала в белом обтягивающем купальнике от Guess.

Известно, что Лопез проводит часы в спортзале. Результат ее фанатичных занятий виден невооруженным глазом даже через сплошной купальник без декольте. Вещь безупречно сидела на ее фигуре и подчеркивала роскошный бюст.

Instagram @jlo

Помимо купальника Лопез надела большие серьги-конго. А ее распущенные волосы на ветру закрывали часть лица, придавая 50-летней звезде загадочности и сексуальности.

«Вы моя королева!»

«Черт, ты великолепна!»

«Ах, какие волосы! Ради этого стоит жить!» — прокомментировали фото подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что сеть возмутила фраза Джей Ло о бесполезности мужчин до 33 лет.