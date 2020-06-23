«Богиня древней Греции»: Фаворская выпросила комплименты к снимку в стиле «ню»
Обнаженная экс-солистка группы SEREBRO возмутилась, что подписчики не нахваливают ее фото, и те исправились.
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Фото, видео: Instagram @favlav, @brvch
Отсутствие положительных отзывов к фото в стиле «ню» огорчило и возмутило Полину Фаворскую. Певица снялась обнаженной с распущенными волосами, лежа в кровати на животе. «Постельный» снимок сделан с претензией на произведение искусство, но первоначальные отклики к посту в Instagram не удовлетворили экс-солистку группы SEREBRO.
«Мне грустно, оттого, что вы не пишите, какая это красивая фотография. А мы старались. Ну и ладно», — обиделась Фаворская в сторис.
Чтобы не расстраивать любимицу многие скопировали ее фразу и вставили в свои комментарии.
«Какая это красивая фотография», — повторили поклонники без огонька.
Вскоре фанаты «проснулись» и оценили искусно сделанный кадр, а главное — девушку в нем, по достоинству. Фаворскую на снимке осыпали комплиментами.
«Хорошая фоточка, а на ней красоточка»;
«Будь фотограф парнем — сказал бы, что счастливчик»;
«Богиня древней Греции», — откликнулись фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Полина Фаворская опубликовала горячую фотосессию в прозрачном белье.
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