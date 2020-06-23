«Богиня древней Греции»: Фаворская выпросила комплименты к снимку в стиле «ню»

Отсутствие положительных отзывов к фото в стиле «ню» огорчило и возмутило Полину Фаворскую. Певица снялась обнаженной с распущенными волосами, лежа в кровати на животе. «Постельный» снимок сделан с претензией на произведение искусство, но первоначальные отклики к посту в Instagram не удовлетворили экс-солистку группы SEREBRO.

«Мне грустно, оттого, что вы не пишите, какая это красивая фотография. А мы старались. Ну и ладно», — обиделась Фаворская в сторис.

Чтобы не расстраивать любимицу многие скопировали ее фразу и вставили в свои комментарии.

«Какая это красивая фотография», — повторили поклонники без огонька.

Instagram @favlav

Вскоре фанаты «проснулись» и оценили искусно сделанный кадр, а главное — девушку в нем, по достоинству. Фаворскую на снимке осыпали комплиментами.

«Хорошая фоточка, а на ней красоточка»;

«Будь фотограф парнем — сказал бы, что счастливчик»;

«Богиня древней Греции», — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Полина Фаворская опубликовала горячую фотосессию в прозрачном белье.