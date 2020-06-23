Стартовала реставрация Казанского собора в самом сердце Петербурга — на Невском проспекте. Ожидается, что работы по реконструкции архитектурного памятника продолжатся в течение двух лет. Они будут условно поделены на два этапа. Подробнее о них в интервью 5-tv.ru рассказал заместитель руководителя проекта реставрации Казанского собора Алексей Петров.

«Реставрация южного фасада рассчитана на два года. В первом этапе, который нам предстоит, устройство комбинированных поясов фасада для проведения работ исследовательских таких как расчистка фасада, плюс потолка, колонн», — пояснил реставратор.

Второй этап, по его словам, будет предполагать работу со вставками.

«Следующим этапом предлагаются работы по устройству и удалению вставок. Более поздние вставки которые были сделаны, если окажутся слабыми, то будут удалены. На их место будут вставлены новые вставки», — рассказал Петров.

Как отметил реставратор, площадь фасада, которая будет отреставрирована, составляет порядка двух тысяч квадратных метров. На завершающем этапе работы будет произведено его укрепление, а также «накрывка» — «для того чтобы камень защитить от агрессивной городской среды: копоти, загазованности». Очистка камня будет проводиться в щадящем режиме, то есть «не разбивая фактуру камня, а только снимая верхние слои».

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