В Екатерининский парк Царского села вернулся обновленный Геракл. Бронзовая статуя после реставрации заняла свое историческое место на лестнице Камероновой галереи.

Последние минуты, прежде чем снова оказаться на постаменте, Геракл возлегает в грузовичке реставраторов. А ведь уже несколько недель мог бы стоять на своем историческом месте. Церемонию откладывали в надежде, что царскосельский заповедник откроется после карантина. В прошлом сезоне здесь не знали как справиться с гигантскими очередями. Теперь скучают в тишине.

Как лечили монумент — расскажет Ян Восресенский.