В Екатерининский парк Царского села вернулся обновленный Геракл

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Больше полугода герой с металлическими мускулами провел в мастерской. Позеленевшего Геракла лечили от бронзовой болезни — это коррозия.

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Фото, видео: Пресс-служба ГМЗ "Царское Село", 5-tv.ru

В Екатерининский парк Царского села вернулся обновленный Геракл. Бронзовая статуя после реставрации заняла свое историческое место на лестнице Камероновой галереи.

Последние минуты, прежде чем снова оказаться на постаменте, Геракл возлегает в грузовичке реставраторов. А ведь уже несколько недель мог бы стоять на своем историческом месте. Церемонию откладывали в надежде, что царскосельский заповедник откроется после карантина. В прошлом сезоне здесь не знали как справиться с гигантскими очередями. Теперь скучают в тишине.

Как лечили монумент — расскажет Ян Восресенский.

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