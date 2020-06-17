В Екатерининский парк Царского села вернулся обновленный Геракл
Больше полугода герой с металлическими мускулами провел в мастерской. Позеленевшего Геракла лечили от бронзовой болезни — это коррозия.
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
Фото, видео: Пресс-служба ГМЗ "Царское Село", 5-tv.ru
В Екатерининский парк Царского села вернулся обновленный Геракл. Бронзовая статуя после реставрации заняла свое историческое место на лестнице Камероновой галереи.
Последние минуты, прежде чем снова оказаться на постаменте, Геракл возлегает в грузовичке реставраторов. А ведь уже несколько недель мог бы стоять на своем историческом месте. Церемонию откладывали в надежде, что царскосельский заповедник откроется после карантина. В прошлом сезоне здесь не знали как справиться с гигантскими очередями. Теперь скучают в тишине.
Как лечили монумент — расскажет Ян Восресенский.
Читайте также
65%
-0.65 79.04
-0.11
Нашли ошибку?