Лавров назвал сотрудничество России, Индии и Китая фактором международной стабильности

Усилия России, Индии и Китая играют стабилизирующую роль на международной арене. Об этом заявил Сергей Лавров на трехстороннем совещании со своими коллегами из Нью-Дели и Пекина. Глава российского МИДа подчеркнул, что некоторые западные страны сегодня трактуют международные законы так как им выгодно, нарушая тем самым глобальную безопасность.

«Мы считаем контрпродуктивными односторонние действия, нелегитимное применение силы, вмешательство во внутренние дела суверенных государств, попытки экс-территориально применять национальные законодательства. Я уверен, что наши три страны продолжат противостоять этим негативным тенденциям, продолжат укреплять координацию на различных многосторонних площадках», — сказал министр иностранных дел РФ.

Лавров подчеркнул, что Индия, Россия и Китай успешно борются со многими мировыми вызовами сообща. Среди них и пандемия коронавируса. Страны не раз поддерживали друг друга гуманитарной помощью и обменивались новыми данными по борьбе с инфекцией.