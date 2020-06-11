«Звездные» рецепты: Жена Юдашкина рассказала, как приготовить незабываемый ужин

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Карина Бернтгольц
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Пошаговой инструкцией светская львица поделилась на своей странице в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @marinayudashkina

Супруга модельера Валентина Юдашкина Марина поделилась своим кулинарным мастерством с подписчиками. Светская львица раскрыла рецепт приготовления курицы в оливках и вяленых томатах.

Для пользователей Юдашкина специально подготовила пошаговый инструкцию и сопроводила ее фотографиями, отражающими разные этапы приготовления блюда.

«Сначала обжариваете курицу с двух сторон, затем ее вынимаете, обжариваете лук, оливки и томаты и возвращаете курицу в сковороду в конце добавляете предварительно отваренный картофель, получается пряный вкус! Приятного аппетита!» — обратилась к фанатам знаменитость.

Instagram @marinayudashkina

Поклонники прислушались к советам жены модельера и отметили, что обязательно попробуют удивить вторую половинку таким аппетитным яством.

«Спасибо за наводку!»

«Уважаемая Марина, благодарю вас за рецепт и за положительные эмоции, которые вы дарите каждый день!»

«Так приятно, что вы улыбчивая всегда! И рецепт оригинальный, но, похоже вкусный и несложный, спасибо!» — поблагодарили Юдашкину комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марина Юдашкина показала трогательные объятия маленьких внуков.

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