Полуобнаженная Мария Лиман посетовала на результаты теста на COVID-19

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Алиса Старжевская
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Девушка с обложки Playboy поделилась с поклонниками грустной для нее новостью.

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Фото, видео: Instagram @liman_maria

Звезда Playboy Мария Лиман поделилась со своими подписчиками результатами теста на коронавирус. Известная по своим будоражащими воображение фото, модель и в этот раз не изменила своей привычке представать перед публикой полуобнаженной.

Говоря на серьезную тему, Лиман выложила фото у бассейна, на котором она сидит спиной к камере топлес, скрывая самую провокационную часть своего тела. В подписи к фото девушка призналась, что результатом теста сильно огорчена.

«Сегодня я получила результат теста на антитела. Хорошая новость или не очень? Честно, я надеялась, что у меня был вирус. После отрицательного результата, теперь не знаю радоваться или продолжать истерично намывать руки, лицо и все остальные места», — написала модель.

По словам девушки, она надеялась, что была тем самым «счастливчиком», перенесшим COVID-19 бессимптомно.

Instagram @liman_maria

Непонятно, чему больше обрадовались подписчики модели — хорошей новости или очередной «горячей» фотографии Лиман. В комментариях они отреагировали и на то, и на другое.

«Береги себя»;

«Шикарная»;

«Люблю вас, Мария»;

«Поздравляю, что прошла через это без болезни», — прокомментировали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что модель Екатерина Зуева сделала «знойное» селфи на райском побережье.

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