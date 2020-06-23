«Лучше тебя не найти!» — Екатерина Зуева дала урок откровенного селфи

|
Валентин Черников
580

Полуголая модель запечатлела себя посреди райского побережья.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @zuueva

Российская модель Екатерина Зуева оказалась в раю. Но прощаться с поклонниками она и не собиралась. Девушка прислала оттуда знойное селфи. Она запечатлела себя в профиль, стоя в отменном сексуальном белье на фоне голубой глади океана.

Поначалу создается впечатление, что девушку снял кто-то другой — фото сделано со стороны. Но по положению пальцев на ее левой руке становится понятно, что она держит пульт от смартфона.

Instagram @zuueva

Очевидно, Зуева сама выстроила кадр, выбрала себе позу и нужную одежду. Годы в модельном бизнесе явно не прошли для нее бесследно. Присутствие фотографа в случае с Екатериной не обязательно, своя рука — владыка. Удачный снимок оценили и поклонники — как водится, на русском и английском языках.

«Выдающаяся!»

«Удивительная! Я влюбился!»

«Отличная картинка!»

«Идеальная фигура»;

«Лучше тебя не найти!» — прокомментировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Зуева устроила фотосессию с розами.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
69.48
-0.09 77.83
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:04
Скончался партнер Галины Улановой и Майи Плисецкой
12:57
Статья Путина в американском издании вызвала бурную дискуссию на Западе
12:52
«Лучше тебя не найти!» — Екатерина Зуева дала урок откровенного селфи
12:36
Владимир Путин выступит с обращением к гражданам
12:33
К худруку театра «Ромэн» Николаю Сличенко вызвали «скорую помощь»
12:28
Засекреченную систему залпового огня «Торнадо-С» покажут на Параде Победы

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
«Онемеченные судьбы»: что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок