Российская модель Екатерина Зуева оказалась в раю. Но прощаться с поклонниками она и не собиралась. Девушка прислала оттуда знойное селфи. Она запечатлела себя в профиль, стоя в отменном сексуальном белье на фоне голубой глади океана.

Поначалу создается впечатление, что девушку снял кто-то другой — фото сделано со стороны. Но по положению пальцев на ее левой руке становится понятно, что она держит пульт от смартфона.

Instagram @zuueva

Очевидно, Зуева сама выстроила кадр, выбрала себе позу и нужную одежду. Годы в модельном бизнесе явно не прошли для нее бесследно. Присутствие фотографа в случае с Екатериной не обязательно, своя рука — владыка. Удачный снимок оценили и поклонники — как водится, на русском и английском языках.

«Выдающаяся!»

«Удивительная! Я влюбился!»

«Отличная картинка!»

«Идеальная фигура»;

«Лучше тебя не найти!» — прокомментировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Зуева устроила фотосессию с розами.