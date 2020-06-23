«Лучше тебя не найти!» — Екатерина Зуева дала урок откровенного селфи
Полуголая модель запечатлела себя посреди райского побережья.
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Фото, видео: Instagram @zuueva
Российская модель Екатерина Зуева оказалась в раю. Но прощаться с поклонниками она и не собиралась. Девушка прислала оттуда знойное селфи. Она запечатлела себя в профиль, стоя в отменном сексуальном белье на фоне голубой глади океана.
Поначалу создается впечатление, что девушку снял кто-то другой — фото сделано со стороны. Но по положению пальцев на ее левой руке становится понятно, что она держит пульт от смартфона.
Очевидно, Зуева сама выстроила кадр, выбрала себе позу и нужную одежду. Годы в модельном бизнесе явно не прошли для нее бесследно. Присутствие фотографа в случае с Екатериной не обязательно, своя рука — владыка. Удачный снимок оценили и поклонники — как водится, на русском и английском языках.
«Выдающаяся!»
«Удивительная! Я влюбился!»
«Отличная картинка!»
«Идеальная фигура»;
«Лучше тебя не найти!» — прокомментировали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Зуева устроила фотосессию с розами.
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