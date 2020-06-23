Путин предложил повысить ставку налога для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей в год. Изменения могут вступить в силу с 1 января.

«С 2001 году у нас действует плоская шкала на доходы физических лиц. То, что граждане с разным уровнем дохода платят налог одинаково — выглядит несправедливо. Но при этом собираемость налогов увеличилась значительно», — подчеркнул президент.

Согласно предложению российского лидера, ставка налога для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей в год, должна быть повышена с 13 до 15%