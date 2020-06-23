Доходы от увеличения ставки налогов направят на лечение тяжелобольных детей. Об этом Владимир Путин заявил в ходе обращения к гражданам страны.

«Предлагаю эти доходы направить на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, на проведение высокотехнологичных операций. Это будет дополнение к тем ресурсам, которые уже выделяются», — подчеркнул российский лидер.

Решение об использовании таких денег должны приниматься прозрачно. Данную функцию предлагается передать врачам, общественным деятелям, тем, кто «работал в общественных организациях и имеют непререкаемый авторитет и репутацию», отметил Путин.

Согласно предложению президента РФ, изменения в налогообложении граждан могут вступить в силу с 1 января.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин предложил повысить ставку налога для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей в год.