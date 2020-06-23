Путин предложил расширить условия льготной ипотеки в РФ

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам предложил расширить условия льготного ипотечного кредитования в стране.

По словам главы государства, граждане смогут взять кредит на покупку жилья в новостройках до шести миллионов рублей под 6,5% годовых. В Москве и Петербурге сумма займа будет увеличена до 12 миллионов рублей.

«Мы запустили специальную программу льготной ипотеки, чтобы семьи могли приобрести новое жилье с помощью кредита по ставке 6,5%. Свыше 45 тысяч семей уже оформили такую ипотеку. Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного, современного жилья, и в этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до трех миллионов рублей, как прежде, а до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях — Московской, Санкт-Петербургской — до 12 миллионов рублей. Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России, думаю, это будет востребованной мерой поддержки», — сказал Владимир Путин.