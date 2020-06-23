В Подмосковье задержаны подозреваемые в ограблении лидера Uma2rman

Подозреваемые в ограблении дома лидера группы Uma2rman Владимира Кристовского задержаны в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, предполагаемыми злоумышленниками оказались трое ранее судимых нигде не работающих уроженцев Грузии — 33-летний Бадри Н., 28-летний Валериани К. и 37-летний Арчи М.

Стражи порядка установили, что члены банды причастны еще как минимум к шести кражам. В ходе обысков у подозреваемых были изъяты мобильные телефоны, плоскогубцы, налобные фонари, перчатки, 12 сим-карт, молоток, отвертка, ювелирные украшения, 17 наручных часов и автомобиль Mercedes.

Следователи выяснили, что грабители проникали в частные дома на территории Московской области путем отжатия окон. Общая сумма ущерба от их деяний исчисляется почти тремя миллионами рублей.

В частности, злоумышленники завладели в коттедже Владимира Кристовского ювелирными изделиями на сумму 250 тысяч рублей. В доме бывшего прокурора Подмосковья преступники поживились более чем на один миллион рублей, а в жилище начальника УВД по СВАО Москвы — на 750 тысяч рублей.

Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер группы Uma2rmаn стал жертвой воров.