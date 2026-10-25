Рюмка еще не повод для увольнения: юристы объяснили, можно ли пить алкоголь на работе

Юристы объяснили: можно ли пить алкоголь на работе и за что могут уволить

Отдельной статьи для увольнения за распитие спиртного на работе в законе нет, как нет и прямого запрета на алкоголь на рабочем месте в Трудовом кодексе — об этом рассказали юристы 5-tv.ru.

Дело в том, что запрещено не само распитие алкоголя, а появление на работе в состоянии опьянения. Работодатель обязан отстранить сотрудника, который пришел на работу пьяным — он вправе даже на увольнение.

При этом работодателю нужно доказать именно факт опьянения, а не просто то, что человек употреблял алкоголь. Подтвердить это могут внешние признаки: запах алкоголя, нечеткая речь, нарушение координации, неадекватное поведение. Медицинское освидетельствование — один из способов подтвердить состояние, но не единственный. Отказ от освидетельствования сам по себе не мешает увольнению, если есть другие доказательства.

Работодатель также вправе дополнительно запретить алкоголь в своих документах (правилах распорядка, договоре, должностной инструкции, корпоративном кодексе). За нарушение — дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения, даже если опьянение легкое.

При этом важно учитывать несколько моментов. Уволить можно только за опьянение, наступившее в рабочее время: если человек выпил в выходной или в обеденный перерыв, который по закону считается нерабочим временем, привлечь к ответственности нельзя. При этом рабочее место понимается широко — это не только стол сотрудника, но и вся территория работодателя: проходная, склад, цех, место командировки или выезда к клиенту. Что касается корпоративов, то если мероприятие организовала компания и оно проходит в нерабочее время с согласия работодателя, по закону выпивать можно. А безалкогольное пиво, например, само по себе под такой запрет не подпадает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что случилось с Лолитой из-за алкоголя. По ее словам, после инцидента она позвонила врачу, и тот был озадачен — не предполагал, что звезда нарушит правило приема таблеток. Милявская утверждает, что с того момента не может смотреть на спиртное. Она особо отметила, что ей нельзя даже грамма веселительных напитков, поскольку она давно ведет трезвый образ жизни.

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