Победа на олимпиаде не прокатит? В вузах хотят ужесточить правила поступления

Минобрнауки: победителей олимпиад могут лишить части льгот при поступлении в вуз

Минобрнауки планирует изменить правила поступления в вузы по олимпиадным льготам и пересмотреть распределение платных мест. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на итоги заседания Российского союза ректоров.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков считает неправильной ситуацию, когда на некоторых направлениях все бюджетные места занимают победители олимпиад, а абитуриентам с высокими баллами ЕГЭ мест не хватает.

В 2026 году увеличилось число школьников, которые получили 100 баллов на ЕГЭ. Таких выпускников стало на 40,9% больше, чем годом ранее. Также увеличилось количество победителей и призеров олимпиад. В некоторых вузах из-за этого не хватило бюджетных мест для абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ.

Минобрнауки уже сократило список олимпиад, победа или призовое место в которых дает льготы при поступлении. Вместо 83 олимпиад в перечне осталось 60. В дальнейшем ведомство хочет учитывать результаты только учеников 10–11-х классов. Кроме того, поступать без экзаменов смогут только победители олимпиад, а призерам будут засчитывать 100 баллов по профильному ЕГЭ.

При этом в следующем году министерство обещает увеличить число бюджетных мест на направлениях, популярных у олимпиадников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России не планируют усложнять ЕГЭ.

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