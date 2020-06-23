Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Президент России 23 июня объявил о ряде новых мер поддержки граждан.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; Известия / Зураб Джавахадзе, Павел Бедняков,
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК объяснил отставание часов Владимира Путина во время обращения к нации от реального времени трансляции.
По словам представителя Кремля, выступление российского лидера федеральные телеканалы выдавали в записи.
«Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире», — сказал Дмитрий Песков.
В ходе обращения Владимира Путина, которое продлилось порядка 50 минут и началось в 17.00 по московскому времени, на часах главы государства было примерно 14.45-14.50. Президент России объявил гражданам о ряде новых мер поддержки, успехах в борьбе с пандемией коронавируса и рассказал о грядущих изменениях в налоговой политике.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне в июле получат еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
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