Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК объяснил отставание часов Владимира Путина во время обращения к нации от реального времени трансляции.

По словам представителя Кремля, выступление российского лидера федеральные телеканалы выдавали в записи.

«Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире», — сказал Дмитрий Песков.

В ходе обращения Владимира Путина, которое продлилось порядка 50 минут и началось в 17.00 по московскому времени, на часах главы государства было примерно 14.45-14.50. Президент России объявил гражданам о ряде новых мер поддержки, успехах в борьбе с пандемией коронавируса и рассказал о грядущих изменениях в налоговой политике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне в июле получат еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.