Жена Эмина Агаларова после разрыва с певцом стала еще красивее — фото
Под новым снимком в соцсети Алена Гаврилова получила множество комплиментов и слов поддержки.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @agavrilova777
Супруга певца Эмина Агаларова запостила новое фото в свой Instagram. Оно очень понравилось подписчикам 32-летней модели, которые отметили ее природную красоту в комментариях. Об этом пишет сайт 7days.ru.
Под фото Алены Гавриловой фанаты написали огромное количество теплых слов и пожеланий:
«Красивая и нежная! Все будет хорошо!»;
«Ангелочек»;
«Не грусти. Впереди целая прекрасная жизнь».
В мае 2020 года Эмин объявил, что расстается с супругой после двух лет совместной жизни. Для Гавриловой, по собственному признанию, это стало шоком — она попросила публику не беспокоить ее несколько дней. О причинах размолвки и точной дате развода стороны не объявляли. Позже Гаврилова опровергла все слухи о том, что их общая дочка Афина осталась с Эмином.
Для обоих этот брак стал вторым: Эмин ранее был женат на Лейле Алиевой, от которой у певца двое сыновей — Микаил и Али. Гаврилова до свадьбы с Эмином была замужем за российским миллиардером Рустамом Тарико, от которого родила сына.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, о том, как как Эмин перенес COVID-19.
Читайте также
45%
-0.32 77.19
-0.78
Нашли ошибку?