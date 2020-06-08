Супруга певца Эмина Агаларова запостила новое фото в свой Instagram. Оно очень понравилось подписчикам 32-летней модели, которые отметили ее природную красоту в комментариях. Об этом пишет сайт 7days.ru.

Под фото Алены Гавриловой фанаты написали огромное количество теплых слов и пожеланий:

«Красивая и нежная! Все будет хорошо!»;

«Ангелочек»;

«Не грусти. Впереди целая прекрасная жизнь».

Instagram @agavrilova777

В мае 2020 года Эмин объявил, что расстается с супругой после двух лет совместной жизни. Для Гавриловой, по собственному признанию, это стало шоком — она попросила публику не беспокоить ее несколько дней. О причинах размолвки и точной дате развода стороны не объявляли. Позже Гаврилова опровергла все слухи о том, что их общая дочка Афина осталась с Эмином.

Для обоих этот брак стал вторым: Эмин ранее был женат на Лейле Алиевой, от которой у певца двое сыновей — Микаил и Али. Гаврилова до свадьбы с Эмином была замужем за российским миллиардером Рустамом Тарико, от которого родила сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о том, как как Эмин перенес COVID-19.