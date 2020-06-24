Помощь безработным, льготная ипотека, выплаты семьям с детьми: о чем еще говорил Путин во время обращения

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Пакет поддержки гражданам, который был запущен весной, стал беспрецедентным. И часть выплат повторят.

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Фото, видео: Известия / Артем Коротаев; 5-tv.ru

Россия достойно прошла самый опасный период пандемии коронавируса, сумев сохранить десятки тысяч жизней. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к гражданам страны.

Также президент объявил о новых мерах социальной поддержки — помощь безработным, расширение программы льготной ипотеки.

И самое масштабное — все семьи с детьми до 16 лет получат еще одну выплату в десять тысяч рублей. Виктор Синеок расскажет об основных инициативах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще 100 миллиардов рублей выделят на поддержку проблемных предприятий и льготное кредитование.

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