Помощь безработным, льготная ипотека, выплаты семьям с детьми: о чем еще говорил Путин во время обращения
Пакет поддержки гражданам, который был запущен весной, стал беспрецедентным. И часть выплат повторят.
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Фото, видео: Известия / Артем Коротаев; 5-tv.ru
Россия достойно прошла самый опасный период пандемии коронавируса, сумев сохранить десятки тысяч жизней. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к гражданам страны.
Также президент объявил о новых мерах социальной поддержки — помощь безработным, расширение программы льготной ипотеки.
И самое масштабное — все семьи с детьми до 16 лет получат еще одну выплату в десять тысяч рублей. Виктор Синеок расскажет об основных инициативах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще 100 миллиардов рублей выделят на поддержку проблемных предприятий и льготное кредитование.
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