От ЗАГСа до бассейна: какие еще ограничения сняли в Москве
Кафе и рестораны начинают свою работу, а по Москве-реке возобновляется навигация.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
Москва приступила к финальному этапу снятия ограничений. В столице возобновили работу фитнес-клубы, бассейны, детские сады и рестораны.
ЗАГСы снова могут проводить торжественные церемонии с гостями. Но при условии соблюдения строгих правил — это регулярная дезинфекция, проветривание помещений и безопасная дистанция.
Также возобновляется навигация по Москве-реке. Но на борту катеров нужно находиться в маске и перчатках.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мишустин потребовал своевременно выплачивать зарплаты в условиях пандемии.
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