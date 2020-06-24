От ЗАГСа до бассейна: какие еще ограничения сняли в Москве

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Кафе и рестораны начинают свою работу, а по Москве-реке возобновляется навигация.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Москва приступила к финальному этапу снятия ограничений. В столице возобновили работу фитнес-клубы, бассейны, детские сады и рестораны.

ЗАГСы снова могут проводить торжественные церемонии с гостями. Но при условии соблюдения строгих правил — это регулярная дезинфекция, проветривание помещений и безопасная дистанция.

Также возобновляется навигация по Москве-реке. Но на борту катеров нужно находиться в маске и перчатках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мишустин потребовал своевременно выплачивать зарплаты в условиях пандемии.

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