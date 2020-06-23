Мишустин потребовал своевременно выплачивать зарплаты в условиях пандемии
Премьер-министр РФ отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал обеспечить своевременную выплату зарплат россиянам даже в условиях пандемии. Соответствующее заявление глава правительства сделал в ходе заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Глава кабмина также отметил стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране и подчеркнул, что количество ежедневно проводимых тестов на COVID-19 по-прежнему остается высоким.
Мишустин добавил, что в ближайшее время правительство внесет поправки в лечение пациентов с подтвержденным коронавирусом. Они смогут амбулаторно лечиться теми же препаратами, что и в медицинских учреждениях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Мишустина, в России наблюдается устойчивое снижение темпов заболеваемости и это дает основание для поэтапного выхода регионов из режима ограничений.
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