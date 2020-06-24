Пригожин объяснил, что спасло от краха его брак с Валерией
Именитый продюсер рассказал, как ему удалось выйти из режима ограничений с минимальными потерями.
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Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif
Режим самоизоляции нанес тяжелый удар по многим семьям. Так, не выдержав психологического и эмоционального давления, расстаться решили: певец Эмин Агаларов и Алена Гаврилова, актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце, а также юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
Многие из тех, кто сумел пережить сложный период без особых проблем и крупных скандалов, считают это настоящей удачей. Например, продюсер Иосиф Пригожин утверждает: он безмерно счастлив, что не развелся с Валерией за период пандемии. По мнению селебрити, этому способствовала постоянная занятость супруги.
«Все время я на телефоне, а у нее — то французский, то английский. Она без дела не сидела. Но самое главное, что мы не развелись. А это значит у нашего брака хороший фундамент», — отметил Иосиф в беседе с НСН.
К слову, давая оценку разводу Харламова и Асмус, Пригожин отметил, что в данном случае дело кроется совсем не в самоизоляции. По мнению продюсера, есть более конкретные и веские причины для расставания этих звезд, однако узнать о них не суждено никому.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Иосифа Пригожина и певицу Валерию затравили в сети за безобидное видео из самолета.
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