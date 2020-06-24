Пригожин объяснил, что спасло от краха его брак с Валерией

|
Виктория Андреева
107

Именитый продюсер рассказал, как ему удалось выйти из режима ограничений с минимальными потерями.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif

Режим самоизоляции нанес тяжелый удар по многим семьям. Так, не выдержав психологического и эмоционального давления, расстаться решили: певец Эмин Агаларов и Алена Гаврилова, актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце, а также юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.

Многие из тех, кто сумел пережить сложный период без особых проблем и крупных скандалов, считают это настоящей удачей. Например, продюсер Иосиф Пригожин утверждает: он безмерно счастлив, что не развелся с Валерией за период пандемии. По мнению селебрити, этому способствовала постоянная занятость супруги.

«Все время я на телефоне, а у нее — то французский, то английский. Она без дела не сидела. Но самое главное, что мы не развелись. А это значит у нашего брака хороший фундамент», — отметил Иосиф в беседе с НСН.

Instagram @prigozhin_iosif

К слову, давая оценку разводу Харламова и Асмус, Пригожин отметил, что в данном случае дело кроется совсем не в самоизоляции. По мнению продюсера, есть более конкретные и веские причины для расставания этих звезд, однако узнать о них не суждено никому.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Иосифа Пригожина и певицу Валерию затравили в сети за безобидное видео из самолета.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
68.84
-0.64 77.68
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:32
Малышка на миллион: сколько тратит молодая жена Петросяна на гардероб?
7:24
Акция «Голубь мира» стартовала на Сахалине — видео
7:17
Отец юной миллионерши Насти Тропи рассказал, где и как ее похоронят
7:08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
7:00
Аншлаг! Оперный театр в Барселоне устроил концерт для растений
6:53
ТОП-5 женских имен, обладательницы которых сводят с ума мужчин

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
«Онемеченные судьбы»: что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок