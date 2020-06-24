Пригожин объяснил, что спасло от краха его брак с Валерией

Режим самоизоляции нанес тяжелый удар по многим семьям. Так, не выдержав психологического и эмоционального давления, расстаться решили: певец Эмин Агаларов и Алена Гаврилова, актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце, а также юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.

Многие из тех, кто сумел пережить сложный период без особых проблем и крупных скандалов, считают это настоящей удачей. Например, продюсер Иосиф Пригожин утверждает: он безмерно счастлив, что не развелся с Валерией за период пандемии. По мнению селебрити, этому способствовала постоянная занятость супруги.

«Все время я на телефоне, а у нее — то французский, то английский. Она без дела не сидела. Но самое главное, что мы не развелись. А это значит у нашего брака хороший фундамент», — отметил Иосиф в беседе с НСН.

Instagram @prigozhin_iosif

К слову, давая оценку разводу Харламова и Асмус, Пригожин отметил, что в данном случае дело кроется совсем не в самоизоляции. По мнению продюсера, есть более конкретные и веские причины для расставания этих звезд, однако узнать о них не суждено никому.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Иосифа Пригожина и певицу Валерию затравили в сети за безобидное видео из самолета.