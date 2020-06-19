В сети затравили Пригожина за безобидное видео в самолете

Первый полет Иосифа Пригожина и Валерии за время пандемии обернулся многочисленными нападками на семейную пару в Instagram. В своем микроблоге продюсер выложил короткое видео из салона самолета. Супруги отправились на торжественную встречу в Петербург. При этом они соблюли все меры предосторожности, включая медицинские маски.

«Забытые ощущения. Первый полет за четыре месяца», — написал автор поста.

Instagram @prigozhin_iosif

Однако радость Пригожина не раздели его подписчики. Многие из них не забыли слова продюсера о бедствующих артистах и его просьбу о предоставлении ему из госбюджета единовременной выплаты в размере одного МРОТ. Позже Пригожин вновь спровоцировал публику на гнев, рассказав о красоте своей дачи в Швейцарии.

17 июня бизнесмен оказался вновь втянут в скандал. В ряде СМИ появилась информация, что недавно жалующийся на упавшие доходы продюсер решил купить особняк на Рублевке стоимостью в 55 миллионов долларов по соседству с плеядой олигархов. В Instagram Пригожин опроверг эти слухи, но осадок у россиян опять остался. Все вышеперечисленное ему припомнили в комментариях к очередной публикации.

«Некоторые люди всю жизнь пахали и никуда в своей жизни не летали! „Забытые ощущения“ у них…»;

«Билеты на пособие купили? По цене МРОТ?»

«Курс на Швейцарию — хозяйство проведать, картошку прополоть?»

«Что, домик за 55 миллионов долларов не понравился? Полетели в Америку? За 56 посмотреть?» — подкололи хейтеры.

Автор поста старался парировать негативные отклики, но на всех сил не хватало. На помощь ему пришли верные поклонники.

«Хорошего полета! Отключите, пожалуйста, комментарии. Читать всю эту гадость уже противно — сплошное зло и негатив»;

«Уже неприятно заходить на вашу страницу. Разочарование одно. Не в вас! А в том, что пишут другие. Прям зло берет!»

«Какие ужасные желчные люди! Как вы живете на этом свете с такой злостью?» — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пригожин жестко прокомментировал слова Виктории Бони о живущих на МРОТ россиянах-«нищебродах».