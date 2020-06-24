Призер Москвы по вольной борьбе задержан после перестрелки на севере столицы
В результате инцидента, по предварительным данным, пострадал один человек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru
Серебряный призер чемпионата Москвы по вольной борьбе Сеймур Н. задержан на Алтуфьевском шоссе в столице, пишет РЕН ТВ.
Предположительно, молодой человек стал одним из десятков задержанных в результате спецоперации сотрудников МВД и ФСБ. Поводом для этого послужил инцидент со стрельбой в одном из московских кафе.
Сообщается, что ранее молодой человек был приговорен к двум годам условно за стрельбу на свадьбе. Во время следования свадебного кортежа по улице Академика Анохина он произвел несколько выстрелов.
В ходе обысков у тогда еще 18-летнего парня обнаружили несколько травматических пистолетов с 47 патронами, бейсбольную биту, наручники и мигалку.
О крупной перестрелке в районе Алтуфьевского шоссе стало известно 23 июня, около 22.30. Выяснилось, что в одном из кафе проходила встреча криминальных лидеров. Во время рейда силовики задержали порядка 30 человек. В том числе, среди них оказались вооруженные люди.
По предварительным данным, в ходе перестрелки пострадал один человек. Прибывшие на место медики диагностировали у 50-летнего мужчины травму головы.
Ранее 5-tv.ru показал кадры с места «кровавой» перестрелки в Ингушетии из-за семейного конфликта.
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