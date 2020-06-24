Космонавты с МКС поздравили россиян с 75-летием Победы

Космонавты, которые сейчас находятся на МКС, поздравили россиян с 75-летием Парада Победы.

Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поблагодарили ветеранов за Победу и подчеркнули — подвигом тех, кто 75 лет назад разгромил нацистскую Германию, должен гордиться каждый россиянин.

«Сегодняшний парад — это гордость за продолжение славных боевых традиций российской армии и демонстрация наших передовых технологий. И сегодня, обращаясь к героям войны и участникам парада 1945 года, мы хотим сказать: «Мы помним!», «Мы гордимся!», «Спасибо за победу «», — сказал Иван Вагнер, российский космонавт-испытатель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военная техника прибыла на Дворцовую площадь для участия в Параде Победы.