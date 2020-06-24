По стопам Овечкина: Шубская показала, как двухгодовалый сын играет в хоккей

Двухгодовалый сын капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Анастасии Шубской растет необычайно талантливым. С ранних лет Сереже прививали любовь к спорту, и уже в своем юном возрасте он может похвастаться первыми успехами.

Вслед за своим знаменитым отцом мальчик взял в руки клюшку и попробовал закинуть шайбу в ворота. Правда пока не на коньках, а только в кроссовках. Видео этого момента записала Шубская и показала в Instagram.

Как можно было заметить на кадрах, наследник хоккеиста уверенно держит клюшку в руках. Малыш еще с трудом произносит слова, но уже не теряется, оказавшись перед воротами.

Instagram @nastyashubskaya

Как пишет Teleproprogramma.pro, поклонники убеждены, что предрасположенность Сережи к хоккею — врожденная, и не исключено, что через несколько лет вслед за папой он встанет на коньки и будет ставить новые рекорды в большом спорте.

Ранее Александр Овечкин рассказал, кем его сын точно не станет в хоккее.