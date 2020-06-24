По стопам Овечкина: Шубская показала, как двухгодовалый сын играет в хоккей
Несмотря на то, что мальчик еще с трудом выговаривает слова, клюшкой он владеет уже уверенно.
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Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya
Двухгодовалый сын капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Анастасии Шубской растет необычайно талантливым. С ранних лет Сереже прививали любовь к спорту, и уже в своем юном возрасте он может похвастаться первыми успехами.
Вслед за своим знаменитым отцом мальчик взял в руки клюшку и попробовал закинуть шайбу в ворота. Правда пока не на коньках, а только в кроссовках. Видео этого момента записала Шубская и показала в Instagram.
Как можно было заметить на кадрах, наследник хоккеиста уверенно держит клюшку в руках. Малыш еще с трудом произносит слова, но уже не теряется, оказавшись перед воротами.
Как пишет Teleproprogramma.pro, поклонники убеждены, что предрасположенность Сережи к хоккею — врожденная, и не исключено, что через несколько лет вслед за папой он встанет на коньки и будет ставить новые рекорды в большом спорте.
Ранее Александр Овечкин рассказал, кем его сын точно не станет в хоккее.
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