«Надейся и жди»: Пугачева поддержала Вайкуле после жалоб на отсутствие работы
Примадонна российской эстрады ободрила приятельницу в комментариях под публикацией в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @laima_vaikule_official
Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле, как и другие артисты, в период пандемии коронавируса осталась без работы. Вместо того, чтобы выступать перед своими поклонниками, звезде приходится искать другие развлечения. Так, накануне знаменитость наблюдала за поведением семейства дроздов и записала на видео пернатых, свивших гнездо на дереве.
«Работы нет, но жизнь продолжается», — написала артистка.
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева одной из первых отреагировала на пост приятельницы. Она поддержала ее строчками из песни Самоцветов «Не надо печалиться».
«Красота! Вся Жизнь впереди, надейся и жди», — отметила певица.
Другие подписчики также призвали Вайкуле не отчаиваться, выразив надежду, что вскоре все смогут вернуться к привычной жизни.
«Лаймочка, любимая, как же мы ждали весточку от вас, приятно слышать!»
«Не грустите, все будет хорошо!»
«Мы с вами!» — подбадривали звезду комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лайма Вайкуле спасается от скуки в самоизоляции.
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