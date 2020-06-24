«Надейся и жди»: Пугачева поддержала Вайкуле после жалоб на отсутствие работы

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Карина Бернтгольц
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Примадонна российской эстрады ободрила приятельницу в комментариях под публикацией в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @laima_vaikule_official

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле, как и другие артисты, в период пандемии коронавируса осталась без работы. Вместо того, чтобы выступать перед своими поклонниками, звезде приходится искать другие развлечения. Так, накануне знаменитость наблюдала за поведением семейства дроздов и записала на видео пернатых, свивших гнездо на дереве.

«Работы нет, но жизнь продолжается», — написала артистка.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева одной из первых отреагировала на пост приятельницы. Она поддержала ее строчками из песни Самоцветов «Не надо печалиться».

«Красота! Вся Жизнь впереди, надейся и жди», — отметила певица.

Instagram @laima_vaikule_official

Другие подписчики также призвали Вайкуле не отчаиваться, выразив надежду, что вскоре все смогут вернуться к привычной жизни.

«Лаймочка, любимая, как же мы ждали весточку от вас, приятно слышать!»

«Не грустите, все будет хорошо!»

«Мы с вами!» — подбадривали звезду комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лайма Вайкуле спасается от скуки в самоизоляции.

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