Певица уверена, что главное — не дать себе заскучать и быть постоянно чем-то занятым.

Вайкуле рассказала, как спасается от скуки в самоизоляции

Фото: www.globallookpress.com © Pravda Komsomolskaya

Тема:
Эпидемия коронавируса

Певица Лайма Вайкуле рассказала, как проводит время в самоизоляции. Артистка находится в латвийском городе Юрмала. По словам звезды, там ограничительные меры по борьбе с коронавирусом несколько слабее, нежели в других государствах. Так, исполнительница может позволить себе ежедневные прогулки по пляжу.

«Мы живем в Юрмале и, возможно, не так чувствуем самоизоляцию, у нас можно выходить. Мы каждый день гуляем с собаками у моря. У нас даже работают ресторанчики, где столики стоят на расстоянии три метра друг от друга», — цитирует поп-диву радио Sputnik.

День Лаймы Вайкуле в самоизоляции расписан по минутам. Артистка утверждает, что главное во время пандемии коронавируса — не дать себе заскучать и быть постоянно чем-то занятым.

«Мы много гуляем, занимаемся музыкой. Сейчас есть возможность заниматься собой. Я больше занимаюсь всевозможной гимнастикой, сейчас учу китайскую гимнастику. Плаваю, хожу в баню, я занята весь день», — поделилась звезда.

Лайма Вайкуле считает, что самое сложное в самоизоляции — невозможность обнять близких друзей. Чтобы хоть немного утолить жажду в коммуникации певица вынуждена общаться с приятелями посредством интернета и мобильной связи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Пугачева поздравила Лайму Вайкуле с днем рождения в Instagram.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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