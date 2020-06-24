«Провокация»: Эксперт оценил шансы Киева взыскать многомиллионный долг с РФ за базирование флота в Крыму

Украинский и российский политолог и дипломат Ростислав Ищенко в интервью 5-tv.ru прокомментировал заявление Украины о многомиллионном долге РФ. Накануне министр иностранных дел Незалежной Василий Боднар отметил, что Москва обязана ежегодно выплачивать Киеву порядка ста миллионов долларов за базирование Черноморского флота в Крыму.

По словам Ищенко, такое заявление можно рассматривать как провокацию.

«Украина заявила о своем намерении [разорвать — Прим.ред.] Минские соглашения и сделала это давно. И с тех пор началась, видимо, провокация, для того чтобы Россия заявила о том, что она прекращает сотрудничество в рамках Минских соглашений», — пояснил эксперт.

Политолог полагает, что у Украины нет шансов взыскать долг с РФ как минимум по тому, что данный спор без согласия двух государств не сможет разрешить международный суд, а сама Москва на условия Киева не согласится.

«Шансов у них нет, потому что суверенные споры между государствами не решает никакой международный суд, а Россия сама ничего никому платить не будет. <…> Для того, чтобы международный суд начал рассматривать территориальный спор, необходимо, чтобы оба государства согласились передать этот спор в суд. То есть Россия должна де-факто поставить под сомнение свой суверенитет. Это в корни противоречит российской политике», — резюмировал Ищенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоченко оценил шансы Незалежной победить Россию в случае военного столкновения.