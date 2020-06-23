В Киеве насчитали России многомиллионный долг за базирование флота в Крыму

Заместитель главы украинского МИД Василий Боднар в интервью «Укринформ» заявил о многомиллионном долге России за базирование Черноморского флота в Крыму. По словам дипломата, Москва в одностороннем порядке денонсировала соответствующие соглашения.

«Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории», — заявил Василий Боднар.

Заместитель министра иностранных дел Незалежной отметил, что РФ обязана ежегодно выплачивать Киеву порядка ста миллионов долларов. При этом, Василий Боднар посетовал, что на протяжении последних шести лет ни одной транзакции проведено не было.

«Россия будет долго платить <…> Ведь, кроме международных исков Украины против России, есть еще иски государственных и частных компаний», — заключил дипломат.

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