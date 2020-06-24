Вице-президент США Майкл Пенс растянулся на самолетном трапе
Политик оступился, почти упав, и стал объектом насмешек в Twitter.
Фото: www.globallookpress.com / Stefani Reynolds
Падение вице-президента США Майкла Пенса на трапе самолета спровоцировало поток насмешек над ним в соцсетях. В Twitter появилось видео, в котором правая рука Дональда Трампа поднимается на борт авиалайнера. При этом 61-летний политик решил продемонстрировать бодрость и пробежаться по ступенькам. Почти у входа в воздушное судно он оступился и свалился на колени.
Вскоре после конфуза Пенс поднялся, преодолел оставшиеся ступеньки, поправил галстук и повернулся к подчиненным. С улыбкой на лице он приветствовал всех провожающих его вытянутой рукой и перед входом в самолет поднял вверх большой палец, показывая, что с ним все превосходно.
Mike Pence. Block or charge? 🤣 pic.twitter.com/30d2Ek00gZ— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) June 23, 2020
Как уточняет британская газета Daily Mail, инцидент произошел перед полетом вице-президента в Висконсин для обсуждения за круглым столом вопроса об американских школах с министром образования США Бетси Девос.
Комментирующие ролик в Twitter сравнили Пенса с Дональдом Трампом, его предшественником Бараком Обамой и 38-м президентом США Джеральдом Фордом. Последний однажды попал в объектив камер во время неудачного падения с трапа. Тогда лидер США перелетел через несколько ступенек и оказался на асфальте. Подняться ему помогли подчиненные. Трамп оконфузился в октябре 2018 дома. Когда он поднимался на борт самолета, к его ботинку приклеился кусок туалетной бумаги. И лишь Обама на выложенном пользователями видео бодро и без проблем поднялся по трапу.
Ранее 5-tv.ru писал, что демонстранты попытались снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону в Вашингтоне.
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