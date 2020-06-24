«Эталон русского офицера»: Галкин поделился архивными фото отца
Артист вспомнил, как его родитель прошел путь от солдата до генерал-полковника.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @maxgalkinru
Максим Галкин решил поделиться со своими подписчиками в Instagram историей жизни и пути своего отца. Артист приурочил свой рассказ ко дню отца, который отмечался 21 июня.
Александр Галкин был военным, прошедшим непростой путь от рядового солдата до генерал-полковника. Он не просто служил отечеству в рядах армии, но и был талантливым инженером, который подарил миру не одно блестящее изобретение, поведал юморист.
«Отец был эталоном русского офицера, не только для меня, а для тысяч военных, которые его знали, уважали и любили. В армии его помнят до сих пор. Галкин Александр Александрович — это ориентир для многих, кто выбрал службу. Он прошел огромный путь от простого пацана из очень бедной деревенской семьи из уральской глубинки до генерал-полковника, который отвечал в СССР и затем в России за все танкостроение и военное автомобилестроение, их развитие и обеспечение этой техникой нашей армии. <…> Ну и, конечно, прекрасный отец для меня и брата, душа компании, спортсмен, футболист и талантливый рассказчик. Папа, помню, люблю! Спасибо тебе!» — написал Галкин.
Он прикрепил к своему посту архивные фотографии, на которых его отец запечатлен в разные годы жизни, в том числе, и с маленьким Максимом на руках.
Поклонники горячо поблагодарили Галкина за такой трогательный рассказ про своего родителя.
«Как вы на него похожи, Максим!»
«Слава Героям, уважение отцу»
«Никогда не поздно вспомнить и рассказать об отце!» — откликнулись фанаты.
Совсем недавно Максим Галкин отметил день рождения. Юмористу исполнилось 44 года. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в именины артиста Елена Воробей опубликовала снимок молодого Галкина.
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