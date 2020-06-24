Видео: ветеран эмоционально поддержал слова Путина о роли советского народа во Второй Мировой
Президент на Параде Победы заявил, что необходимо всеми силами отстаивать честную правду о Великой Отечественной.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В столице состоялся торжественный Парад Победы, который из пандемии коронавируса был перенесен на 24 июня. Ранее 5-tv.ru уже рассказывал о запоминающемся моменте с пролетом камеры через дуло танка, но это не единственное, что привлекло внимание зрителей.
Во время торжественной речи Владимира Путина, когда президент России говорил об уничтожении Красной армией 75% самолетов, танков и артиллерии противника, ветеран в сером пиджаке поддержал эти слова эмоциональными жестами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
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