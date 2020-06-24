Прямая трансляция завершена.

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию памятной церемонии, приуроченной к празднованию 75-летия со Дня Великой Победы. Помимо российского лидера, в мероприятии также принимают участие другие почетные гости Парада Победы, среди них — главы различных государств.

За последнее время Путин уже несколько раз побывал у мемориала возле стен Кремля. Президент возложил венок к скульптурной композиции в День памяти и скорби 22 июня, а также 9 мая.

24 июня на территории всей России отмечается 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. По этому случаю в городах проходят парады и другие торжественные мероприятия. Также на сегодня намечено вручение главой РФ госпремий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты.

В Москве и Петербурге празднование завершится масштабным салютом. Залпы выпустят в память о тех, кто отдал жизнь за свою Родину в ходе страшных сражений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последних приготовлениях к Параду Победы, который из-за пандемии коронавируса был перенесен с 9 мая.