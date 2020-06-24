Неизвестный открыл стрельбу по прохожим и машинам в Петербурге
Очевидцы сообщают, что мужчина стреляет возле дома 140 по проспекту Обуховской обороны.
Фото: ВКонтакте @spb_today
Неизвестный мужчина открыл огонь, предположительно, из пневматического оружия в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По их словам, инцидент произошел возле дома 140 по проспекту Обуховской обороны.
Свидетели происшествия пишут о первых пострадавших. По предварительным данным, злоумышленник ранил одну девушку в руку, а одному водителю пробил стекло в машине.
Информация о случившемся уточняется.
Ранее очевидцы сообщили о перестрелке на севере столицы. По их информации, происшествие с применением оружия, произошло у одного из домов на Алтуфьевском шоссе 23 июня.
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