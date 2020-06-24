«Выстрел был в районе головы»: потерпевший о стрельбе в Петербурге
По словам очевидцев, неизвестный открыл огонь, предположительно, из пневматического оружия возле дома 140 по проспекту Обуховской обороны.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Очевидец стрельбы, начавшейся сегодня днем в Невском районе Петербурга, рассказал о случившемся в интервью 5-tv.ru. В момент, когда неизвестный открыл огонь, предположительно, из пневматического оружия, Анатолий Иванов передвигался машине по Невскому району. Пуля ему попала в стекло автомобиля.
«Я ехал по проспекту Обуховской Обороны в районе дома 140, услышал хлопок и увидел, что у меня разбилось стекло. Я припарковал машину, вышел из машины и увидел на стекле отметины от пули. Предположительно — пневматическое оружие. Я вызвал сотрудников полиции. Они приехали, составили протокол», — сообщил потерпевший.
По словам Анатолия, он чудом не пострадал.
«Повезло, что пострадала только машина, выстрел был в районе головы. Если бы окно было открыто, мне бы попало в голову», — признался он.
По приезде на место происшествия сотрудники правоохранительных органов сообщили, что это не первое обращение в полицию. Как рассказал потерпевший, ранее к стражам порядка обратилась девушка, которую ранили в руку.
Ранее очевидцы сообщили о перестрелке на севере столицы. По их информации, происшествие с применением оружия, произошло у одного из домов на Алтуфьевском шоссе 23 июня.
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