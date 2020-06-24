От Владивостока до Севастополя: Как прошел Парад Победы в разных городах РФ

В разных уголках России сегодня почтили память погибших в Великой Отечественной войне. В регионах прошли Парады, приуроченные к 75-летию Великой Победы. 5-tv.ru собрал самые яркие моменты торжественных шествий из разных регионов.

Владивосток

Одним из первых Парад Победы провел Владивосток. Колонны военной техники выстроились на центральной площади города. Зрители мероприятия могли увидеть знаменитые комплексы противовоздушной обороны, начиная от «Осы» и заканчивая ЗРК С-400 с радиусом поражения ракетами в 250 километров. Также по площади проехал легендарный Т-34, участвовавший в Сталинградской битве. Впервые в Параде участвовали бронемашины «Тигр». Они только поступили на вооружение морской пехоты Тихоокеанского флота.

Новосибирск

В небе над Новосибирском впервые в день Парада в салонах транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ-В разместили фотографии ветеранов Великой Отечественной войны и также снимки родственников летчиков, погибших в борьбе против фашизма. Пилоты, демонстрируя искусство пилотажа, в очередной раз доказали, что деды могут гордиться своими потомками.

Екатеринбург

В Екатеринбурге Парад, приуроченный к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне прошел очень масштабно. В нем приняли участие свыше двух тысяч человек, более ста единиц современной и исторической военной техники, а также 23 самолета и вертолета.

Военный смотр открыла театрализованная реконструкция «Фронтовой путь от сорок первого года до Победы», в рамках которой проехало 11 грузовиков с платформами-сценами, артистами в военной форме с оружием времен Великой Отечественной войны.

Мурманск

В Параде в честь 75-й годовщины Победы в Мурманске участвовал экипаж новейшего подводного ракетного крейсера «Князь Владимир». За ним прошагали парадные расчеты двух авиационных полков объединения ВВС и ПВО Северного флота и парадный расчет арктической мотострелковой бригады. Также по городу проехали современные боевые машины и был продемонстрирован взвод исторической бронетехники Северного флота, в том числе самоходная артиллерийская установка СУ-100 и легендарный Т-34.

Всего в шествии были задействованы 72 боевые и специальные машины, в том числе арктические танки Т-80БВМ, береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетные комплексы С-400 и другая техника.

Северодвинск

Сразу после проведения Парада Победы в Северодвинске по громкой связи Севмаша прозвучал гудок старейшего стапельного цеха предприятия. Таким образом судостроительный завод присоединился к всероссийской акции «Гудок Победы», проводимой в память корабелов, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны.

Калининград

В Параде Победы в Калининграде участвовали около полутора тысяч военнослужащих Балтийского флота и сотрудников других силовых ведомств, а также современная боевая техника. По площади города маршировали офицеры, моряки-балтийцы, военнослужащие воинских частей и соединений армейского корпуса и морской авиации Балтийского флота. Во главе механизированной колонны прошел легендарный Т-34.

Тула

На Параде Победы в Туле была впервые представлена новейшая бронированная разведывательная машина (БРМ) «Марс-2000» на базе БТР-82. Работа над ней началась только около года назад, сейчас она находится на этапе испытаний.

Севастополь

В Севастопольской бухте в парадные линии выстроились корабли Черноморского флота. Мероприятие началось с прохода командующего ЧФ вице-адмирала Игоря Осипова на катере вдоль выстроенных кораблей. После этого вице-адмирал вместе с властями Севастополя возложил цветы к Мемориальной стене в честь героической обороны города на площади адмирала Нахимова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Парад Победы прошел в Москве и Петербурге.