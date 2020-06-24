Видео: командир «Стрижей» заходит на посадку после участия в Параде Победы
На месте базирования пилотажную группу ожидали восторженные зрители.
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Фото, видео: ВКонтакте @bma_2377
Очевидец опубликовал в соцсети видео захода на посадку командира пилотажной группы «Стрижи». Самолеты МиГ-29 возвращались с Парада Победы в подмосковную Кубинку, где и базируется авиагруппа.
Во время Парада авиагруппа «Стрижи» пролетела над Красной площадью на истребителях МиГ-29. Также в торжественном мероприятии поучаствовала пилотажная группа «Русские витязи» на СУ-30СМ.
Парад Победы в Москве продлился час 16 минут. Командовал парадом генерал армии Олег Салюков, принимал — министр обороны Сергей Шойгу. Президент России выступил с торжественной речью, в которой упомянул необходимость отстаивать «честную правду» о Великой Отечественной и не забывать роль советского народа в победе над нацизмом.
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