«На сцену!» — необычный образ Тарзана заставил его фанатов помериться остроумием
Стриптизер загримировался так, что его едва узнали самые преданные поклонники.
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Фото, видео: Instagram @tarzan___official
Актер и стриптизер Сергей «Тарзан» Глушко продолжает примерять на себя разные образы, отличные от привычного сценического амплуа. На этот раз он выложил фото, на котором предстал в олимпийке на голое тело, с усами и копной русых волос. Довершает картину шнурок от свистка на шее и слегка удивленное выражение лица.
«Ну, что… Поскакали?! Интрига», — подписал снимок танцовщик.
Поклонников позабавил кадр, сделанный знаменитостью. Они начали гадать, кого изображал Тарзан, и делились своими ассоциациями. По количеству упоминаний в комментариях лидировал образ школьного учителя физкультуры.
«Да, годы берут свое»
«Физрук и школы»
«Мамин зять»
«На сцену!»
«Сергей Тарзанович Мускулев. Завхоз спорткультбазы», — упражнялись в остроумии поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как голый Тарзан оседлал турник и представил себя конем.
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