Актер и стриптизер Сергей «Тарзан» Глушко продолжает примерять на себя разные образы, отличные от привычного сценического амплуа. На этот раз он выложил фото, на котором предстал в олимпийке на голое тело, с усами и копной русых волос. Довершает картину шнурок от свистка на шее и слегка удивленное выражение лица.

«Ну, что… Поскакали?! Интрига», — подписал снимок танцовщик.

Instagram @tarzan___official

Поклонников позабавил кадр, сделанный знаменитостью. Они начали гадать, кого изображал Тарзан, и делились своими ассоциациями. По количеству упоминаний в комментариях лидировал образ школьного учителя физкультуры.

«Да, годы берут свое»

«Физрук и школы»

«Мамин зять»

«На сцену!»

«Сергей Тарзанович Мускулев. Завхоз спорткультбазы», — упражнялись в остроумии поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как голый Тарзан оседлал турник и представил себя конем.