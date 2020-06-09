«Петров-Водкин бы оценил»: Голый Тарзан оседлал турник и представил себя конем

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Алина Потёмкина
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Поклонники неоднозначно восприняли фото, но женщины завидовали соседкам стриптизера.

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Фото, видео: Instagram @tarzan___official

Стриптизер Сергей «Тарзан» Глушко вновь эпатирует публику в Instagram. Танцовщик выложил фото, на котором предстал полностью обнаженным, гордо восседающим верхом на красном турнике во дворе своего дома. Поза мужчины говорит о том, что он победитель.

«Холст. Масло. Хлеб. Пельмени. „Купание красного меня“ … Все смешалось в доме: люди, кони…» — прокомментировал фото Тарзан.

Instagram @tarzan___official

Поклонники были несколько обескуражены снимком. Многие, конечно, уже привыкли к откровенным фотосессиям кумира, но некоторых он шокировал. Нашлись и те, кто оценил юмор артиста.

«Реально конь»

«Соседкам, наверное, нравится!»

«Красивый мужчина. Не каждый бы так разделся»

«Очень оригинально, Петров-Водкин бы оценил», — писали восторженно фанаты.

Недавно Тарзан оказался в эпицентре скандала после того, как пожаловался на безденежье. Звезду возмутило, что государство оказывает поддержку врачам и пенсионерам, но не помогает артистам. После этого знаменитости предложили подработать на ферме и в такси. Некоторые особо отзывчивые коллеги по цеху даже выслали танцовщику гуманитарную помощь. А позже, как писал 5-tv.ru, его жена, Наташа Королева взбесила россиян маской по цене авто после жалоб Тарзана на безденежье.

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