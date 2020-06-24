Французский сенатор: «Без России ни один международный конфликт не будет решен»

Председатель Комитета Сената по иностранным делам Кристиан Камбон заявил о том, что «предполагает» — французы настаивают на продолжении диалога с Россией «какой бы ни была цена». Такое заявление он сделал по итогам публикации совместного российско-французского доклада, сообщает Le Monde.

Во вторник, 23 июня, незадолго до представления совместного доклада Сената Франции и Совфеда РФ, соавтором которого Камбон является вместе с российским коллегой Константином Косачевым, он выступил перед председателем Верхней палаты Жераром Ларше. Политик заявил, что Франция Эммануэля Макрона хочет удержать Владимира Путина за столом международных переговоров, несмотря на разногласия по некоторым вопросам.

» … без России ни один международный конфликт не будет решен, — объясняет сенатор от Валь-де-Марна, член Республиканской партии. — Философия этого доклада заключается в том, чтобы сказать России: мы знаем и ожидаем прогресса».

В 60-страничном докладе перечисляются различные темы, начиная от двустороннего сотрудничества по вопросам обороны и безопасности и заканчивая международным кризисным управлением, экономикой, культурой и многосторонним подходом. Результат — перечисление французской и российской позиций, которые по многим пунктам кажутся непримиримыми.

Тем не менее из доклада следует, что политика санкций, введенных в отношении России, не является адекватной реакцией.

«Сенат призывает Россию добиться реального прогресса в применении Минских соглашений, чтобы позволить отменить санкции», — пишет господин Камбон.

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