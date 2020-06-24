Камера сняла, как фура обрушила отделку на автомобили в Москве
Инцидент произошел в районе ТТК у Лефортовского тоннеля.
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Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео происшествия с фурой, которое произошел в районе ТТК у Лефортовского тоннеля. На камеру попал момент, когда большегруз задевает вентилятор на въезде в тоннель. В результате этого отделка потолка начинает сыпаться на автомобили.
По предварительной информации, осыпавшиеся фрагменты отделки повредили две машины. Пострадавших в результате инцидента нет.
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