Камера сняла, как фура обрушила отделку на автомобили в Москве

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео происшествия с фурой, которое произошел в районе ТТК у Лефортовского тоннеля. На камеру попал момент, когда большегруз задевает вентилятор на въезде в тоннель. В результате этого отделка потолка начинает сыпаться на автомобили.

По предварительной информации, осыпавшиеся фрагменты отделки повредили две машины. Пострадавших в результате инцидента нет.