«Сила, талант и вера»: Эмир Кустурица о главном храме Вооруженных сил РФ

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Вооруженных сил РФ, воздвигнутый в честь 75-летнего юбилея Победы над фашизмом в подмосковном парке «Патриот». Знаменитый кинематографист, помимо прочего, побывал в уникальном музейном комплексе «Дорога памяти» и оставил запись в книге почетных гостей.

Неизгладимое впечатление на 65-летнего кинорежиссера произвел образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма ВС РФ. Это самое крупное изображение лика Христа, созданное из мозаики. Эмир Кустурица не сразу поверил, что храм и музейный комплекс были построены за полтора года.

«Не могу поверить, что этот комплекс был построен за 1,5 года. Появление Главного храма Вооруженных Сил России — это симбиоз православного чувства и границ вашей родины. Без этого чувства и без этой философии Россия не была бы страной, которая граничит с богом. Главный храм Вооруженных Сил России — это сила, талант и вера», — отметил Эмир Кустурица.

Сербский гость осмотрел залы и галереи музейного комплекса «Дорога памяти», в которых ознакомился с историческими экспонатами времен Великой Отечественной войны. В частности, в экспозиции представлены фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи советских солдат и офицеров.

Во время экскурсии Эмир Кустурица написал о своих впечатлениях в книге почетных гостей.

«Это тяжелая работа, я испытываю чувства, которые нельзя описать словами, об этом можно только написать, и я обязательно напишу. Я не знаю современную архитектуру, но, когда я вижу этот храм, я думаю, что современная архитектура существует», — подчеркнул кинорежиссер.

Эмир Кустурица сравнил труд строителей, художников и скульпторов, создававших уникальный комплекс, с творчеством Леонардо да Винчи и пообещал вновь вернуться в главный храм Вооруженных сил РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмир Кустурица приедет на Парад Победы в Москву.