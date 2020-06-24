«Сила, талант и вера»: Эмир Кустурица о главном храме Вооруженных сил РФ
Сербский кинорежиссер также посетил уникальный музейный комплекс «Дорога памяти» и оставил запись в книге почетных гостей.
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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков; Минобороны РФ
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Вооруженных сил РФ, воздвигнутый в честь 75-летнего юбилея Победы над фашизмом в подмосковном парке «Патриот». Знаменитый кинематографист, помимо прочего, побывал в уникальном музейном комплексе «Дорога памяти» и оставил запись в книге почетных гостей.
Неизгладимое впечатление на 65-летнего кинорежиссера произвел образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма ВС РФ. Это самое крупное изображение лика Христа, созданное из мозаики. Эмир Кустурица не сразу поверил, что храм и музейный комплекс были построены за полтора года.
«Не могу поверить, что этот комплекс был построен за 1,5 года. Появление Главного храма Вооруженных Сил России — это симбиоз православного чувства и границ вашей родины. Без этого чувства и без этой философии Россия не была бы страной, которая граничит с богом. Главный храм Вооруженных Сил России — это сила, талант и вера», — отметил Эмир Кустурица.
Сербский гость осмотрел залы и галереи музейного комплекса «Дорога памяти», в которых ознакомился с историческими экспонатами времен Великой Отечественной войны. В частности, в экспозиции представлены фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи советских солдат и офицеров.
Во время экскурсии Эмир Кустурица написал о своих впечатлениях в книге почетных гостей.
«Это тяжелая работа, я испытываю чувства, которые нельзя описать словами, об этом можно только написать, и я обязательно напишу. Я не знаю современную архитектуру, но, когда я вижу этот храм, я думаю, что современная архитектура существует», — подчеркнул кинорежиссер.
Эмир Кустурица сравнил труд строителей, художников и скульпторов, создававших уникальный комплекс, с творчеством Леонардо да Винчи и пообещал вновь вернуться в главный храм Вооруженных сил РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмир Кустурица приедет на Парад Победы в Москву.
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