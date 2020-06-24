«Сила, талант и вера»: Эмир Кустурица о главном храме Вооруженных сил РФ

|
Василий Заика
79

Сербский кинорежиссер также посетил уникальный музейный комплекс «Дорога памяти» и оставил запись в книге почетных гостей.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков; Минобороны РФ

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Вооруженных сил РФ, воздвигнутый в честь 75-летнего юбилея Победы над фашизмом в подмосковном парке «Патриот». Знаменитый кинематографист, помимо прочего, побывал в уникальном музейном комплексе «Дорога памяти» и оставил запись в книге почетных гостей.

Неизгладимое впечатление на 65-летнего кинорежиссера произвел образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма ВС РФ. Это самое крупное изображение лика Христа, созданное из мозаики. Эмир Кустурица не сразу поверил, что храм и музейный комплекс были построены за полтора года.

«Не могу поверить, что этот комплекс был построен за 1,5 года. Появление Главного храма Вооруженных Сил России — это симбиоз православного чувства и границ вашей родины. Без этого чувства и без этой философии Россия не была бы страной, которая граничит с богом. Главный храм Вооруженных Сил России — это сила, талант и вера», — отметил Эмир Кустурица.

Сербский гость осмотрел залы и галереи музейного комплекса «Дорога памяти», в которых ознакомился с историческими экспонатами времен Великой Отечественной войны. В частности, в экспозиции представлены фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи советских солдат и офицеров.

Во время экскурсии Эмир Кустурица написал о своих впечатлениях в книге почетных гостей.

«Это тяжелая работа, я испытываю чувства, которые нельзя описать словами, об этом можно только написать, и я обязательно напишу. Я не знаю современную архитектуру, но, когда я вижу этот храм, я думаю, что современная архитектура существует», — подчеркнул кинорежиссер.

Эмир Кустурица сравнил труд строителей, художников и скульпторов, создававших уникальный комплекс, с творчеством Леонардо да Винчи и пообещал вновь вернуться в главный храм Вооруженных сил РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмир Кустурица приедет на Парад Победы в Москву.

+22° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
68.84
-0.64 77.76
0.08
ТОП-3 знаков зодиака, которые создают семьи после 30 лет

Последние новости

22:36
«Родные всегда с нами»: Сестра Фриске показала архивное фото умершей певицы
22:25
Четыре человека погибли в страшной аварии в Ленинградской области
22:18
В Калининграде наградят участницу Парада Победы, потерявшую туфлю в строю
22:05
Audi прекращает сотрудничество с Собчак из-за ее высказываний о протестах в США
21:49
Адвокат Ефремова раскрыл сумму компенсации семье погибшего в ДТП
21:36
«Сила, талант и вера»: Эмир Кустурица о главном храме Вооруженных сил РФ

Сейчас читают

ТОП-4 знаков зодиака, избегающих серьезных отношений
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
В сети появились документы о спонсировании срыва голосования по Конституции в РФ

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок