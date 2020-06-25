ТОП-5 русских слов, которые ставят в тупик иностранных переводчиков

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Светлана Александрова
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Слова, которые сложно сходу перевести с одного языка на другой, лингвисты называют «этномаркированными концептами».

ТОП-5 русских слов, которые ставят в тупик иностранных переводчиков

Фото: www.globallookpress.com / Bernard Jaubert

У каждого народа есть слова, которые невозможно сходу перевести на иностранный язык, поскольку они означают что-то, чего нет в другой культуре. Лингвисты называют такие понятия «этномаркированными концептами», а переводчикам приходится или искать что-то похожее по смыслу или использовать пространное описание. Интернет портал Femmie нашел ТОП-5 русских слов, которые сложно объяснить иностранцу.

Воля

Не в смысле черты характера, а «воля вольная». По-английски получится «free freedom» — «свободная свобода». А между тем воля и свобода — важные для русских философские понятия, смысл которых серьезно отличается. Свобода в сознании русскоязычного человека связана с проявлением желаний и достижением целей в рамках законов общества. А воля означает абсолютное отсутствие ограничений в самореализации, ассоциирующееся с такими представлениями, как мощь, сила, радость.

Западло

Это жаргонное выражение, означающее, согласно толковому словарю русского языка, нарушение неформальных тюремных норм или — в обычной жизни — что-то нежелательное и унизительное, практически не поддается переводу.

«Западло — это не описываемый, не поддающийся моделированию и прогнозированию фактор, который трудно или почти невозможно описать, и который включается и выключается по желанию решающей стороны», — объясняет это понятие психолог Марина Линдхолм в своей книге «Анатомия глупости».

То, что для представителей других культур выражается в категориях «хорошо-плохо», «легко-трудно», «выгодно-невыгодно», «эстетично-неэстетично», у русского человека заменяется произвольной величиной под названием «западло».

Тоска

Синоним слова печаль, однако означающий для носителя русского языка совсем не то же самое. «Печаль» имеет корень « печь» означает то, что « печет» человека изнутри. Слово «тоска» выражает более глубокие эмоции и часто употребляется рядом со словом «смерть»: смертельная, смертная тоска, умереть с тоски.

Для перевода этого понятия, к примеру, на немецкий язык придется использовать сразу три слова: «gram», «schwermut» и «trauer».

Авось

Слово, выражающее необоснованную надежду, похоже, есть только в русском языке. Это черта национального сознания. Недаром есть устоявшееся словосочетание «русское авось». Это понятие впервые появилось в летописях XII века в описании ситуаций, когда наши предки делали что-то, рассчитывая на одну только удачу.

Голубой

То, что для других является просто оттенком синего, для носителя русского языка видится отдельным цветом. Чтобы перевести понятие «голубой», к примеру, на английский, придется употреблять слово «blue»: «sky blue», « light blue» и тому подобное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие фразы Владимира Путина вводили в ступор переводчиков, пытавшихся быстро перевести речь российского лидера на иностранный язык.

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