Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Черногории
Недовольные принятием закона о свободе вероисповедания протестующие вышли на улицы Будвы, Подгорицы и Никшича.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Juan Diego Montenegro; 5-tv.ru
Более тридцати задержанных и пятеро пострадавших. Так завершились акции протеста в Черногории.
Люди вышли на улицы курортной Будвы, чтобы прекратить задержания и гонения членов городского муниципалитета. Вечером протесты начались в столице страны Подгорице и городе Никшич. Для усмирения недовольных стражи порядка применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.
Конфликт между правящей партией президента Мило Джукановича и силами оппозиции обострился после принятия закона о свободе вероисповедания, согласно которому Сербская православная церковь лишается ряда своих святынь.
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