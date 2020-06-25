Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Черногории

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Недовольные принятием закона о свободе вероисповедания протестующие вышли на улицы Будвы, Подгорицы и Никшича.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Juan Diego Montenegro; 5-tv.ru

Более тридцати задержанных и пятеро пострадавших. Так завершились акции протеста в Черногории.

Люди вышли на улицы курортной Будвы, чтобы прекратить задержания и гонения членов городского муниципалитета. Вечером протесты начались в столице страны Подгорице и городе Никшич. Для усмирения недовольных стражи порядка применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Конфликт между правящей партией президента Мило Джукановича и силами оппозиции обострился после принятия закона о свободе вероисповедания, согласно которому Сербская православная церковь лишается ряда своих святынь.

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