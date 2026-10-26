Киев погрузился во тьму: большая часть столицы осталась без света

Большая часть территории Киева осталась без электроэнергии. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Большая часть Киева обесточена, а Ирпень и Гостомель практически в полном блэкауте», — говорится в материале.

В СМИ также добавили, что официальных уведомлений о каких-либо аварийных отключениях в городе не было.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы временно переехать за пределы города. Все потому, что Киев входит в зиму с большими проблемами. Наблюдаются не только перебои с электроэнергией, но и с подачей воды и движением городского транспорта.

Власти Киева готовят резервные системы отопления, запасают топливо, продукты и питьевую воду, а также ищут альтернативные способы обеспечить работу города в случае новых перебоев.

Также 5-tv.ru писал о том, что Виталий Кличко и глава киевского режима Владимир Зеленский спорят о том, кто виноват в том, что столица страны фактически перешла в режим выживания.

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