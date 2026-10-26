Россияне могут подать заявление о признании паспорта недействительным онлайн

Подать заявление об аннулировании паспорта после его потери можно онлайн

Теперь подать заявление об аннулировании паспорта после его потери или кражи можно онлайн — на портале Госуслуг. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на соответствующий документ миграционной службы МВД России.

Нововведение поможет россиянам быстрее сообщать в надзорный орган об утрате паспорта. Чтобы воспользоваться этой услугой, гражданам РФ нужно иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. В МВД отметили, что подать заявление от имени другого человека нельзя.

Сообщая в МВД РФ онлайн о потере или краже паспорта, человеку нужно будет детально описать обстоятельства, при которых это произошло. После отправки заявления отозвать его не получится. То есть даже если спустя какое-то время паспорт найдется, его все равно признают недействительным. Придется делать новый документ.

В ведомстве подчеркнули, что время оказания услуги составляет всего один день.

Ранее пресс-служба МВД России предупредила о мошенниках при оформлении загранпаспорта.

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