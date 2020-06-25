«Сотрудничество должно быть взаимовыгодным»: политолог о желании Трампа «поладить» с Россией
Дмитрий Травин прокомментировал заявление президента Соединенных Штатов, в котором он сообщил о стремлении к дружбе с РФ.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jim LoScalzo / Pool via CNP /Med; 5-tv.ru
Политолог Дмитрий Травин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о желании «поладить» с Россией. Накануне на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой американский лидер сообщил, что стремится к дружбе с РФ, несмотря на планы переброски части своих военнослужащих из Германии в Польшу.
В интервью 5-tv.ru эксперт отметил, что не исключает искренности намерения главы Соединенных Штатов. Однако он полагает, что реализовать намерение Трампа не получится. Дело в том, что для урегулирования отношений двух стран необходимо, чтобы для каждой из них было выгодно сотрудничество. Однако в настоящий момент ни Москва, ни Вашингтон не готовы идти на уступки.
«Сегодня я сомневаюсь, что такого рода результаты возможны, потому что Россия хочет от США снятия санкций. Что хочет Америка от России? Либо выполнение условий, по которым санкции снимаются: это возврат Крыма Украине, изменение политики на востоке Украины. Маловероятно, что Путин на это пойдет. <…> Если это невозможно, Россия должна придумать что-то такое „соблазнительное“, чтобы это было интересно Америке. Я плохо представляю, что это может быть. <…> Поэтому думаю, что ничего не изменится в наших отношениях», — резюмировал Травин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США собираются перебросить значительную часть своих войск из Германии в Польшу. Об этом шла речь в ходе визита польского лидера в Вашингтон. Трамп заявил, что переброска войск заставит союзников по НАТО больше участвовать в расходах Североатлантического Альянса.
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